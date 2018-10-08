В Саранске пьяный автомобилист устроил ДТП, в котором пострадали два человека

В Саранске по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП, в результате которого телесные повреждения получили два человека.

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что пьяный водитель автомобиля марки «Фольксваген-Пассат», двигаясь по проспекту Ленина, протаранил автомобиль марки «Лада-Приора».

Водитель «Приоры» и его пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим понадобилась помощь медиков.

В отношении водителя «Фольксвагена» был составлен протокол об административном правонарушении.

По информации УГИБДД УМВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф