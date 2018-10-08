В Саранске осудили автомобилиста, сбившего гражданина США на пешеходном переходе

В Саранске суд вынес приговор в отношении 27-летнего местного жителя, который сбил на пешеходном переходе гражданина США.

15 июня нынешнего года 27-летний осужденный, находясь за рулем автомобиля марки «Тойота», двигаясь по улице Волгоградской, сбил гражданина США, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавший получил телесные повреждения крайней степени тяжести.

Решением Октябрьского районного суда города Саранска в отношении автомобилиста была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы. Кроме того, молодой человек получил обязательство о выплате пострадавшему 250 тыс. рублей в качестве моральной компенсации.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru