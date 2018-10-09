В Мордовии сотрудники Росгвардии и полиции задержали водителя, скрывшегося с места ДТП

В Мордовии сотрудники Росгвардии и полиции задержали автомобилиста, который скрылся с места ДТП.

В минувшую пятницу в Ичалковском районе сотрудники вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии помогли участковому уполномоченному полиции в процессе розыска и задержания местного жителя, который несколькими днями ранее, находясь за рулем своего автомобиля, в одном из сел данного района врезался в пластиковый контейнер и скрылся с места происшествия.

Изначально автомобилист отрицал свою вину, но в ходе осмотра его машины были зафиксированы характерные повреждения.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняют сотрудники межмуниципального отдела МВД РФ «Ичалковский».

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia