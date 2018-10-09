На выходных в Мордовии были задержаны два пьяных автомобилиста

На минувших выходных в Мордовии сотрудники Росгвардии и полиции задержали двух нетрезвых автомобилистов.

Поздним вечером 6 октября сотрудники вневедомственной охраны республиканского управления Росгвардии получили сообщение о том, что в пригороде Саранска требуется помощь правоохранителей. Прибыв на место инцидента, сотрудники Росгвардии обнаружили, что возле торгового центра дерутся двое пьяных мужчин. В ходе выяснения обстоятельств конфликта один из участников драки, сев за руль стоявшей поблизости машины, попытался покинуть место инцидента, но был блокирован патрулем ДПС. Затем мужчина попытался убежать, но был задержан правоохранителями.

Выяснилось, что беглец, которым оказался 28-летний житель пригорода Саранска, в ноябре прошлого года был лишен водительского удостоверения по причине управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя несколько часов на одной из улиц поселка Комсомольский Чамзинского района был задержан 41-летний местный житель, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта» в нетрезвом виде.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia