69-летний рецидивист из Мордовии подозревается в совершении кражи из жилого дома

В Кочкуровском район был задержан 69-летний местный житель, который подозревается в похищении имущества из жилого дома.
Не так давно полицейскими было установлено, что из дома жительницы указанного района неизвестным лицом было похищено принадлежащее ей имущество. Преступник проник в дом, взломав навесной замок.
По подозрению в краже был задержан 69-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности по причине совершения аналогичных преступлений. Мужчина признал свою вину.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.мвд.рф