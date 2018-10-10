69-летний рецидивист из Мордовии подозревается в совершении кражи из жилого дома

В Кочкуровском район был задержан 69-летний местный житель, который подозревается в похищении имущества из жилого дома.

Не так давно полицейскими было установлено, что из дома жительницы указанного района неизвестным лицом было похищено принадлежащее ей имущество. Преступник проник в дом, взломав навесной замок.

По подозрению в краже был задержан 69-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности по причине совершения аналогичных преступлений. Мужчина признал свою вину.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф