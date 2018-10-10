В сетевых магазинах Мордовии нарушались нормы хранения продуктов

В Мордовии были зафиксированы нарушения правил хранения продуктов в сетевых магазинах.

В ходе проведения плановой проверки АО «Тандер» сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что в сетевых магазинах «Магнит» хранение продукции животного происхождения осуществлялось с нарушением температурных режимов.

Кроме того, в указанных торговых точках не было документации, содержащей информацию о производителе, дате производства, а также о сроках годности товаров.

Арбитражный суд Республики Мордовия избрал в отношении АО «Тандер» меру административного наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Источник: ursn-rm.ru