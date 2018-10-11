В Саранске сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в краже продуктов

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали двух местных жителей, которые подозреваются в краже продуктов из сетевых магазинов города.
Поздним вечером 9 октября в юго-западной части города сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили двух парней, внешность которых совпадала с приметами предполагаемых похитителей продуктов из сетевых магазинов Саранска.
Сотрудники Росгвардии остановили молодых людей для проверки документов и выяснили, что они являются подозреваемыми в совершении указанного преступления.
В итоге парни были задержаны и переданы сотрудникам правоохранительных органов.
Источник: vk.com/rosgvard_mordovia