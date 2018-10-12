В Торбеево пьяный автомобилист устроил ДТП, в котором сам же и пострадал.
ДТП произошло вечером 11 октября. Мужчина, управлявший легковым автомобилем марки ВАЗ-21093, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, врезался в отопительную опору.
Автомобилист был госпитализирован в Торбеевскую ЦРБ. Медики диагностировали у мужчины сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Было возбуждено дело об административном правонарушении.
Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку по факту данного инцидента.
По информации УГИБДД УМВД РФ по Республике Мордовия.
Источник: гибдд.рф