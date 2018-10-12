В Торбеево пьяный автомобилист устроил ДТП, в котором сам же и пострадал.

ДТП произошло вечером 11 октября. Мужчина, управлявший легковым автомобилем марки ВАЗ-21093, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, врезался в отопительную опору.

Автомобилист был госпитализирован в Торбеевскую ЦРБ. Медики диагностировали у мужчины сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Было возбуждено дело об административном правонарушении.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку по факту данного инцидента.

По информации УГИБДД УМВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф