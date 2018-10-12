В Саранске осудили автомобилиста, устроившего ДТП с тремя пострадавшими

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, устроившего ДТП, в результате которого пострадали три человека.

2 февраля нынешнего года осужденный, находясь за рулем своего автомобиля, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, в результате которого телесные повреждения крайней степени тяжести получили три человека.

Решением Ленинского районного суда города Саранска в отношении виновника ДТП была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также автомобилист был лишен водительского удостоверения на 2 года и 6 месяцев.

Помимо этого, с осужденного было взыскано 500 тыс. рублей в качестве моральной компенсации.

Источник: prokrm.ru