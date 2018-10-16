В Мордовии специалиста Управления капитального строительства осудили за мошенничество

В Мордовии суд вынес приговор в отношении специалиста Управления капитального строительства, обвиняемого в мошенничестве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что ведущий специалист отдела торгов и комплектации ГКУ «Учреждение капитального строительства Республики Мордовия» в период с сентября 2015 года по октябрь 2016 года, обманывая представителя коммерческой организации относительно своих служебных возможностей, получал денежные средства под предлогом создания преимущественных условий для победы в электронном аукционе на поставку оборудования для лаборатории микрофильмирования для объекта «Музейно-архивный комплекс в г.Саранске».

В общей сложности мошенник получил от упомянутого представителя коммерческой организации 499 тыс. рублей, хотя повлиять на результаты аукциона в действительности никоим образом не мог.

В ходе следствия мужчина признал свою вину и возместил причиненный ущерб.

Решением суда злоумышленник был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно, а также был оштрафован на 50 тыс. рублей.

Источник: mordovia.sledcom.ru