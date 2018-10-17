В Чамзинском районе осудили автомобилиста, устроившего смертельное ДТП

В Чамзинском районе суд вынес приговор в отношении автомобилиста, который устроил ДТП со смертельным исходом.

ДТП произошло вечером 13 июня нынешнего года на 29-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. Осужденный, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, во время совершения обгона выехал на встречную полосу и врезался в другую машину.

Полученные пассажиром осужденного телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.

Решением суда в отношении виновника ДТП была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы.

По информации пресс-службы Чамзинского районного суда.

Источник: chamzinsky.mor.sudrf.ru