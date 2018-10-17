Мордовские спортсмены выступят на чемпионате мира по греко-римской борьбе

Спортсмены из Мордовии выступят на чемпионате мира по греко-римской борьбе.

Чемпионат мира по спортивной борьбе стартует 20 октября в Будапеште. Турнир в греко-римском стиле пройдет 26 октября. Завершится чемпионат 28 октября. В составе сборной России выступят два представителя Мордовии, среди которых Сергей Емелин и Артём Сурков.

Сергей Емелин будет выступать в весовой категории до 60 кг. Артём Сурков выступит в весовой категории до 67 кг.

Сергей Емелин является чемпионом Европы. Артём Сурков три раза становился чемпионом Европы и два раза становился чемпионом мира.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru