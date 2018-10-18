Сотрудница УФСИН РФ по Мордовии приняла участие в часе делового общения с подростками

Начальник психологической лаборатории следственного изолятора №1 УФСИН РФ по Мордовии Людмила Ермолова приняла участие в часе делового общения с подростками.

Указанная встреча прошла в центральной библиотеке Рузаевки. Также в данном мероприятии приняли участие старший инспектор ОДН Рузаевского ЛО МВД РФ на транспорте Руслан Рахмуков, представитель Центра молодёжи, политики и туризма Рузаевского муниципального района Виталий Ермушев и выпускник Свято-Тихвинского университета, религиовед Владимир Алямкин.

В ходе данной встречи несовершеннолетние жители Мордовии смогли получить ответы на вопросы, касающиеся всех сфер жизнедеятельности.

Также сотрудники указанной библиотеки организовали выставку под названием «Читай про себя. Молодежный формат XXI века».

Источник: 13.fsin.su