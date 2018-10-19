Психологи одной из колоний Мордовии провели тренинг для сотрудников учреждения

Психологи исправительной колонии №6 УФСИН РФ по Мордовии провели тренинг для сотрудников учреждения.

Программа указанного тренинга, получившего название «Психологическая готовность сотрудников УИС к действиям в экстремальной ситуации», была рассчитана на три занятия, каждое из которых включает ряд упражнений, имеющих специальное назначение.

Главной целью тренинга стало обучение сотрудников исправительного учреждения навыкам самостоятельного управления ресурсами своей психики в любых сложных условиях, саморегуляции и преодоления стрессовых ситуаций.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su