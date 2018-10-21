Матч между ФК «Ротор» и ФК «Мордовия» завершился со счетом 1:1

Футбольная команда «Мордовия» со счетом 1:1 сыграла с ФК «Ротор» из Волгограда.

Указанный матч прошел 20 октября на стадионе «Волгоград Арена». На 51-й минуте матча мяч в ворота мордовской команды отправил Владимир Лобкарев. На 67-й минуте игры счет сравнял Владимир Обухов. В итоге матч завершился со счетом 1:1. У команд неоднократно возникали опасные моменты, но успешно реализовать их в большинстве случаев не удавалось.

Четыре игрока «Мордовия» в ходе данного матча получили предупреждения.

Поддержать любимые команды на стадион «Волгоград Арена» пришли более 22 тыс. болельщиков.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru