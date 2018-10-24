В Мордовии четырех мужчин осудили за покушение на дачу взятки сотруднику ГИБДД

В Мордовии суд вынес приговор в отношении четырех мужчин, которые намеревались дать взятку сотруднику ГИБДД.

В 2016 году один из осужденных, занимая должность директора сельскохозяйственного предприятия, решил дать взятку в размере 200 тыс. рублей начальнику Отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения ММО МВД России «Ичалковский», чтобы он, воспользовавшись служебными полномочиями, приказал подчиненным не составлять протоколы в отношении сотрудников указанного предприятия.

Посредниками в процессе передачи денежных средств выступили трое других осужденных. 30 января 2017 года преступник, непосредственно передавший деньги, был задержан сотрудниками УФСБ по Мордовии.

Решением суда директор предприятия был приговорен к 7 годам лишения свободы, а его подельники получили наказание в виде тюремного заключения сроком от 3,5 до 5 лет.

Источник: mordovia.sledcom.ru