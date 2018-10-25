В Атюрьевском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадали два человека

В Атюрьевском районе произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого пострадали два человека.

ДТП произошло вечером 24 октября на 51-м километре дороги, которая пролегает между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». Не смогли разъехаться грузовик марки «МАН» и легковой автомобиль марки ВАЗ.

Оба автомобилиста были госпитализированы в Торбеевскую ЦРБ. Пока что нет никакой информации о состоянии пострадавших.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку, в ходе которой будет установлена причина столкновения транспортных средств.

По информации УГИБДД УМВД РФ по Мордовии.

Источник: гибдд.рф