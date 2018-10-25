В Мордовии разыскивается мужчина, который два года назад пропал без вести

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который два года назад пропал без вести.

Анисимов Павел Анатольевич 1960 года рождения, проживающий в селе Широмасово, 20 октября 2016 года ушел из дома. Обратно гражданин до сих пор не вернулся. На связь с родными и близкими за два года мужчина ни разу не вышел.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые данные по телефонам: 8-999-778-04-97, 8-999-778-05-01 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф