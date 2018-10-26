В УФСИН РФ по Мордовии подвели итоги работы за первые девять месяцев 2018 года

В УФСИН РФ по Мордовии подвели итоги работы за первые девять месяцев нынешнего года.

В период с января по сентябрь нынешнего года территориальные отделы правоохранительных органов изъяли около 2 кг наркотических веществ. Также за отчетный период на 30,8% уменьшилось количество осужденных, нуждающихся в документировании, и на 16,1% увеличилось количество переводов заключенных с обычных на облегченные условия отбывания наказания.

Кроме того, с начала нынешнего года на 9,6% увеличился вывод осужденных на оплачиваемые работы и на 10,2% увеличилась однодневная заработная плата.

Обстановка по медицинскому обеспечению подозреваемых, обвиняемых, осужденных в данный момент стабильная.

Источник: 13.fsin.su