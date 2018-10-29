В Мордовии ищут водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Вечером 28 октября в Ромодановском районе Мордовии произошло смертельное ДТП.

В 18:50 на 22-м километре дороги Саранск – Сурское – Ульяновск водитель на неустановленном авто сбил пешехода и скрылся с места аварии.

От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда бригады скорой.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан сообщить всю известную им информацию о происшествии в дежурную часть по телефону 8(8342)24-64-09 или по номеру 02.

Напомним, несколькими днями ранее в Ромодановском районе произошло другое страшное ДТП, в котором погибли 4 человека.

Источник: Пропаганда ГИБДД РМ