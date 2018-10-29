3 ноября в Саранске будет организована доставка горожан до кладбища №4

3 ноября в Саранске до кладбища №4 и по территории погоста будет организована доставка горожан.

На 3 ноября выпадает родительская суббота, то есть день, когда поминают усопших. До кладбища №4 от автовокзала будут курсировать 12 автобусов большой вместимости, ещё 4 транспортных средства будут ездить по территории самого кладбища.

Первый рейс запланирован на 07:00. Интервал движения будет составлять 2-3 минуты.

По территории погоста автобусы будут курсировать до 14:00.

Горожанам рекомендовано воспользоваться услугами общественного транспорта, поскольку из-за скопления личных автомобилей на подъездах к кладбищам образовываются заторы.

По информации пресс-службы городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru