В Торбеевском районе с начала текущего года появились на свет пять пар близнецов

В Торбеевском районе с начала нынешнего года родились пять пар близнецов.

В общей сложности в период с января по сентябрь нынешнего года в указанном районе родились 100 детей. Среди мальчиков самыми популярными именами являются Александр, Илья и Артём. Девочек чаще всего называют Анастасиями, Аринами и Верониками.

Также стоит отметить, что за отчетный период в Торбеевском районе родились пять пар близнецов.

Кроме того, за первые девять месяцев нынешнего года в Торбеевском районе было заключено 60 брачных союзов. 30 пар решили развестись за отчетный период.

По информации «Известий Мордовии».