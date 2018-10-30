В Саранске осудили автомобилиста, устроившего ДТП с пострадавшим

В Саранске суд вынес приговор в отношении 46-летнего автомобилиста, устроившего ДТП, в результате которого пострадал мужчина.

15 марта нынешнего года 46-летний гражданин, находясь за рулем своего автомобиля марки «Фольксваген-Пассат», двигаясь по улице Волгоградской в направлении улицы Коммунистической, не смог должным образом справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с автомобилем марки «Лада-Калина».

Водитель «Лады» был серьезно травмирован.

Решением Октябрьского районного суда города Саранска в отношении 46-летнего автомобилиста была избрана мера наказания в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на аналогичный срок.

Источник: prokrm.ru