В Мордовии уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ находится ниже эпидпорога

В Саранске на прошлой неделе простудились более 2,3 тыс. человек.

В период с 22 по 28 октября в Саранске по поводу заболеваний ОРВИ обратились 2307 человек, среди которых 1837 несовершеннолетних граждан. Сотрудники медицинских учреждения приняли решение о госпитализации 96 человек. Случаев гриппа на прошлой неделе зафиксировано не было.

В настоящее время показатель заболеваемости составляет 66,2 на 10 тыс. населения.

В данный момент уровень заболеваемости всего населения Мордовии острыми респираторными вирусными инфекциями ниже уровня недельного эпидемического порога на 50,2%.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru