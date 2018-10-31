Прокуратура Ардатовского района выявила нарушения при производстве хлебобулочной продукции

В Ардатовском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения в деятельности сельхозпроизводителей и при производстве хлебобулочной продукции.

Сотрудники прокуратуры установили, что ООО «МАПО «Ардатов», ООО «Воля», ООО «Новь» продавали зерна пшеницы, ячменя без прохождения необходимой процедуры оценки соответствия.

Кроме того, в конце августа нынешнего года руководство ООО «Новь» не сообщило в соответствующие органы о факте доставки подкарантинной продукции.

Помимо этого, во время проверки ряда индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют производство хлебобулочной продукции, были выявлены нарушения правил хранения продуктов, необходимых для производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.

По указанным фактам были возбуждены дела об административном правонарушении.

Источник: prokrm.ru