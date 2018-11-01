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Сотрудник УФСИН РФ по Мордовии удачно выступил на чемпионате мире по борьбе на поясах

Сотрудник УФСИН РФ по Мордовии удачно выступил на чемпионате мире по борьбе на поясах

Сотрудник УФСИН РФ по Мордовии успешно выступил на чемпионате мире по борьбе на поясах.

Указанные соревнования проходили в Казани. Участниками данных состязаний стали более 200 спортсменов из 42 стран мира. В течение нескольких дней спортсмены оспаривали право называться лучшими в вольном и классическом стилях. Инструктор-кинолог кинологического отделения следственного изолятора №1 Евгений Строгонов выступал в весовой категории до 82 кг.

Евгений Строгонов смог завоевать серебряную медаль.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН России по Мордовии.


Источник: 13.fsin.su