В УФСИН РФ по Мордовии прошли занятия с сотрудниками ведомственной пожарной охраны

В УФСИН РФ по Мордовии прошли практические занятия с сотрудниками ведомственной пожарной охраны исправительных учреждений.

На базе пожарной части лечебного исправительного учреждения №3 были проведены плановые практические занятия с сотрудниками ведомственной пожарной охраны исправительных учреждений, задействованных в газодымозащитной службе.

Главной целью данного занятия стала отработка готовности к тушению пожаров и спасению людей. Также отдельное внимание было уделено совершенствованию физической, специальной и психологической подготовки.

В ходе занятия также были отработаны действия в непригодной для дыхания среде.

Источник: 13.fsin.su