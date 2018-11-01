Автомобилист из Саранска получит компенсацию за упавшее на его машину дерево

В Саранске мужчина получит компенсацию за упавшее на его автомобиль дерево.

30 мая нынешнего года во время сильного ливня, который сопровождался порывами ветра и градом, на автомобиль марки «Хендай» упало дерево. По указанной причине транспортное средство получило серьезные повреждения. Стоимость восстановительного ремонта машины составила более 124 тыс. рублей. Владелец автомобиля обратился в ООО «ГУК Октябрьского района» с претензией. Указанная организация направила автомобилисту отказ, заявив, что его машина была припаркована в месте, которое не предназначено для стоянки транспортных средств.

Владелец транспортного средства счел отказ незаконным и необоснованным. Мужчина обратился в суд с требованием взыскать с ООО «ГУК Октябрьского района» стоимость восстановительного ремонта автомобиля, штраф в размере 50% от суммы удовлетворенных судом требований, моральную компенсацию в размере 10 тыс. рублей и судебные расходы. Автомобилист заявил, что упомянутая организация не спилила аварийное дерево, произраставшее в непосредственной близости от автостоянки и тем самым не выполнила взятые на себя обязательства по договору управления многоквартирным домом.

Представитель ООО «ГУК Октябрьского района» не признал исковые заявления.

Октябрьский районный суд города Саранска постановил взыскать с ответчика в пользу истца стоимость восстановительного ремонта автомобиля, компенсацию морального вреда, штраф, а также расходы, связанные с оплатой услуг представителя и проведением независимой экспертизы. Помимо этого, ООО «ГУК Октябрьского района» уплатит в бюджет городского округа Саранск государственную пошлину в размере 3994 рублей.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru