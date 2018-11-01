В Рузаевке мужчина был заключен под стражу по подозрению в причинении смерти отцу

В Рузаевке был заключен под стражу 41-летний мужчина, который подозревается в причинении смерти своему отцу.

28 октября 41-летний гражданин навестил своих родителей, проживающих в селе Красное Сельцо. В компании своего 66-летнего отца мужчина распивал алкогольные напитки. В ходе попойки родственники поссорились из-за малозначительного повода. В процессе выяснения отношений подозреваемый жестоко избил отца. Затем нерадивый сын ушел к себе домой.

29 октября пострадавший скончался. Причиной смерти мужчины стали переломы ребер и травмы головы, полученные в результате избиения.

В отношении 41-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Гражданин был заключен под стражу.

Источник: mordovia.sledcom.ru