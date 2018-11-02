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Команда УФСИН РФ по Мордовии удачно выступила на соревнованиях по волейболу

Команда УФСИН РФ по Мордовии удачно выступила на соревнованиях по волейболу

Команда УФСИН РФ по Мордовии успешно выступила на соревнованиях по волейболу.

Недавно прошли соревнования в честь 95-летия Мордовской республиканской общественной организации «Динамо» в городе Саранск. В данных состязаниях приняли участие 11 коллективов физической культуры, среди которых и команда ФСИН.

Сборная команда УФСИН РФ по Мордовии смогла занять третье место, уступив с незначительным отрывом представителям ФСБ и МВД.

Победители и призеры соревнования были награждены денежными премиями.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.


Источник: 13.fsin.su