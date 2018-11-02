Команда УФСИН РФ по Мордовии удачно выступила на соревнованиях по волейболу

Команда УФСИН РФ по Мордовии успешно выступила на соревнованиях по волейболу.

Недавно прошли соревнования в честь 95-летия Мордовской республиканской общественной организации «Динамо» в городе Саранск. В данных состязаниях приняли участие 11 коллективов физической культуры, среди которых и команда ФСИН.

Сборная команда УФСИН РФ по Мордовии смогла занять третье место, уступив с незначительным отрывом представителям ФСБ и МВД.

Победители и призеры соревнования были награждены денежными премиями.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Источник: 13.fsin.su