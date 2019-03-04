В Мордовии водитель грузовика устроил массовое ДТП, в котором пострадал 50-летний пешеход

В Зубово-Полянском районе 28-летний водитель грузовика устроил массовое ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

Происшествие произошло утром 3 марта на 433-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». 28-летний гражданин, управлявший грузовым автомобилем марки ГАЗ, выезжая с обочины, не уступил дорогу двигавшемуся в попутном направлении грузовику марки КамАЗ, вследствие чего транспортные средства столкнулись. Затем первый большегруз сбил шедшего по краю проезжей части пешехода 50-летнего возраста и протаранил два грузовика марок «Скания» и «ДАФ». КамАЗ после столкновения выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем марки «Мерседес».

Пешеходу медицинская помощь была оказана на месте ДТП. Водители грузовиков не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Саранске пьяный автомобилист протаранил машину под управлением мужчины, лишенного прав.

Источник: гибдд.рф