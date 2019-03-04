В Мордовии 20-летний автомобилист из-за невнимательности устроил ДТП с пострадавшими

В Зубово-Полянском районе 20-летний молодой человек устроил ДТП, в результате которого пострадали три человека.

ДТП произошло ранним утром 1 марта на 459-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 20-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Лифан», из-за невнимательности врезался в грузовик марки «Форд», который стоял у края проезжей части.

Два пассажира «Лифана», среди которых 32-летний мужчина и 38-летняя женщина, были госпитализированы. Кроме того, медицинская помощь понадобилась ещё одной участнице ДТП 43-летнего возраста, которая находилась в салоне той же машины. Женщине был назначен курс амбулаторного лечения.

Ранее сообщалось, что в Саранске пьяный автомобилист протаранил машину под управлением мужчины, лишенного прав.

Источник: гибдд.рф