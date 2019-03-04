В Мордовии за один день автомобилисты сбили двух пешеходов-нарушителей

В Мордовии две женщины, которые решили перейти дорогу в неустановленном месте, попали под колёса автомобилей.

Вечером 1 марта в Саранске 27-летний водитель автомобиля марки «Лада-Калина» на улице Коваленко совершил наезд на 50-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть в несанкционированной для этого зоне. Пострадавшая была госпитализирована в ГБУЗ РМ «РКБ №4».

Спустя час в посёлке Барашево Теньгушевского района 38-летний мужчина, управлявший автомобилем марки ВАЗ-210740, двигаясь по улице Вокзальной, совершил наезд на 68-летнюю женщину, переходившую дорогу в неустановленном месте. Пострадавшая была госпитализирована в ГБУЗ РМ «Теньгушевская РБ».

Ранее сообщалось, что в Саранске пьяный автомобилист протаранил машину под управлением мужчины, лишенного прав.

Источник: гибдд.рф