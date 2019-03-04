В Саранске был задержан 26-летний водитель, повторно севший за руль в состоянии опьянения

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции задержали 26-летнего автомобилиста, который повторно сел за руль своей машины в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на 1 марта на улице Коммунистической сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21102. За рулем транспортного средства находился 26-летний молодой человек, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Было установлено, что ранее парень привлекался к административной ответственности из-за аналогичного нарушения.

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Источник: гибдд.рф