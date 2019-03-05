В Мордовии полицейские изъяли незаконно хранящееся оружие у 61-летнего мужчины

В Атяшевском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли незаконно хранящееся оружие у 61-летнего местного жителя.

В ходе проведения оперативных мероприятий представителями правоохранительных органов было установлено, что 61-летний житель одного из сёл указанного района на противозаконных основаниях хранит у себя дома обрез гладкоствольного охотничьего ружья. Стражи порядка изъяли оружие.

Сельчанин пояснил, что несколько лет назад купил обрез у своего знакомого.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

Ранее сообщалось, что в Саранске пенсионерка пойдет под суд за продажу самогона.

Источник: 13.мвд.рф