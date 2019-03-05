В Мордовии пойдут под суд два жителя Рязанской области, которые обвиняются в краже

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении двух жителей Рязанской области, обвиняемых в краже.

В декабре 2017 года два жителя Рязанской области 1964 и 1995 годов рождения на автомобиле одного из них приехали в Зубово-Полянский район. На обратном пути обвиняемые заехали в село Каргалы. В указанном населенном пункте мужчины проникли в один из жилых домов, заранее зная об отсутствии хозяев, и похитили оттуда ценное имущество, в том числе охотничий нарезной карабин с прицелом, самозарядное охотничье ружье, гладкоствольное самозарядное одноствольное охотничье ружье и боеприпасы к ним. Оружие хранилось в незапертом сейфе. Владельцам дома был причинен материальный ущерб на общую сумму 565,3 тыс. рублей.

В сентябре прошлого года обвиняемые были задержаны в Рязани и доставлены в Мордовию. Часть похищенного имущества подсудимые успели перепродать. Также было установлено, что в сентябре минувшего года обвиняемые похитили грузовик в одном из сёл Рязанского района.

Материалы уголовного дела в отношении жителей Рязанской области находятся на рассмотрении Зубово-Полянского районного суда.

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Источник: 13.мвд.рф