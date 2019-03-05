В Мордовии за один день сотрудники ГИБДД задержали нескольких пьяных автомобилистов

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали трех пьяных автомобилистов.

В ночь на 4 марта в Зубовой-Поляне сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице Березовой автомобиль марки ВАЗ-2104 под управлением 32-летнего мужчины, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения.

Утром того же дня в Саранске сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице Косарева автомобиль марки BMW X6, которым управлял 41-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя несколько часов в Саранске, на проспекте 60 лет Октября сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21150. За рулем транспортного средства находился 38-летний мужчина, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что ранее указанные автомобилисты уже привлекались к административной ответственности из-за аналогичного нарушения.

Ранее сообщалось, что в Мордовии за один день автомобилисты сбили двух пешеходов-нарушителей.

Источник: гибдд.рф