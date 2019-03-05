21-летний житель Ардатова украл деньги с банковских карт своей знакомой и её отца

В Ардатове суд вынес приговор в отношении 21-летнего местного жителя, который похитил денежные средства с банковских карт своей знакомой и её отца.

В марте прошлого года 21-летний житель Ардатова взял у своей 17-летней знакомой две банковские карты, чтобы снять с них деньги и затем передать их девушке. Сняв 17 тыс. рублей, молодой человек не стал возвращать денежные средства своей знакомой, а потратил их на покупку продуктов и алкогольных напитков.

Похищенные парнем деньги являются пенсией отца девушки и пенсией, назначенной ей самой по случаю потери кормильца.

Решением суда в отношении молодого человека была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы условно.

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Источник: mordovia.sledcom.ru