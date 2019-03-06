В Мордовии пойдет под суд директор коммерческой организации, обвиняемый в подкупе

В Мордовии предстанет перед судом директор коммерческой организации, который обвиняется в подкупе.

В ноябре прошлого года в Чамзинском районе 36-летний житель Самарской области, являющийся директором коммерческой организации, передал представителю другой коммерческой организации денежные средства в сумме 150 тыс. рублей за подписание акта приема-передачи выполненных работ по капитальному ремонту тепловоза и последующей оплаты, хотя в действительности указанные работы были произведены не в полном объеме.

Директор коммерческой организации свою вину не отрицает.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что в Мордовии осудили серийного маньяка.

Источник: mordovia.sledcom.ru