В Саранске на карантин по ОРВИ закрыли два класса и девять групп

В Саранске на карантин было закрыто два класса в одной из городских школ и девять групп в детских садах.

На карантин было закрыто два класса в гимназии №23. В детских садах Саранска на карантин было закрыто девять групп. 7 марта в школах города уровень заболеваемости ОРВИ был зафиксирован на уровне 5,3%. В детских садах указанный показатель был равен 7,4%.

По информации «Известий Мордовии».

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