В Мордовии полицейские выехали на ДТП, которого на самом деле не было

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов выехали на место ДТП, которого на самом деле не было.

Недавно сотрудники отдела полиции «Ардатовский» получили из сервисного центра сообщение о том, что в селе Кельвядни произошло ДТП с участием автомобиля марки «Лада-Приора».

Стражи порядка выехали по указанному адресу. Прибыв на место ДТП, полицейские обнаружили, что на самом деле никакого ДТП не было. Выяснилось, что во время остановки транспортного средства сработала система оповещения аварийной ситуации. Водитель сообщал, что ДТП не произошло, но оператор его не слышал.

По информации «Известий Мордовии».

Ранее сообщалось, что в Саранске легковушка сбила 39-летнюю женщину.