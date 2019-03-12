ГИБДД призывает водителей Мордовии быть осторожными из-за ухудшения погодных условий

Сотрудники Госавтоинспекции призывают жителей Мордовии быть особенно внимательными и осторожными на дорогах по причине ухудшения погодных условий.
Из-за перепада температур на дорогах Мордовии ожидается гололедица. Понижение температуры в ночное время суток может стать причиной образования наледи и ограничения видимости.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают автомобилистам, что в условиях гололёда нужно двигаться с максимально низкой скоростью и увеличивать дистанцию до движущихся впереди транспортных средств.
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Источник: 13.мвд.рф