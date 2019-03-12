В Мордовии бухгалтер муниципального учреждения пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Большеберезниковском районе главный бухгалтер муниципального учреждения пойдет под суд по обвинению в служебном подлоге и мошенничестве.

В январе прошлого года обвиняемая, занимая должность главного бухгалтера МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия», изготовила фальшивую справку о размере своей заработной платы, занизив сведения о доходе, и на этом основании на протяжении шести месяцев незаконно получала субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на общую сумму более 12 тыс. рублей.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину и возместила причиненный ущерб.

Материалы уголовного дела в отношении гражданки находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru