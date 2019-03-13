Прокуратура Мордовии оспорила сделку по передаче в аренду насосно-канализационной станции

В Мордовии прокуратура оспорила сделку по передаче в аренду имущества жилищно-коммунального назначения.

В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудники прокуратуры установили, что МУП Инсарского муниципального района «Энергосервис» была передана в аренду коммерческой организации насосно-канализационная станция, срок эксплуатации которой превышает 30 лет. Стоит отметить, что действующее законодательство предусматривает особый порядок передачи прав на муниципальные объекты централизованных систем водоснабжения со сроком эксплуатации более 5 лет, который в данном случае не был соблюден.

Прокуратура Мордовии оспорила в суде указанную сделку.

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Источник: prokrm.ru