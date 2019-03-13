В Мордовии вступил в силу приговор суда в отношении виновника ДТП с тремя погибшими

В Мордовии вступил в законную силу приговор суда в отношении 33-летнего автомобилиста, по вине которого произошло ДТП с тремя погибшими.

12 июля прошлого года на одном из участков трассы, пролегающей между Саранском и Ульяновском, 33-летний водитель автомобиля марки УАЗ выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки «Тойота».

Полученные двумя пассажирами УАЗа и одним пассажиром «Тойоты» телесные повреждения оказались смертельными. Водитель иномарки был тяжело травмирован.

Решением Чамзинского районного суда виновник ДТП был приговорен к 4 годам лишения свободы.

Постановление районного суда сторона защиты пыталась обжаловать в Верховном суде Мордовии, но это ей не удалось. Судебная коллегия по уголовным делам признала приговор Чамзинского районного суда законным и обоснованным.

Ранее сообщалось, что житель Инсарского района отправится в тюрьму за убийство своего знакомого.

Источник: prokrm.ru