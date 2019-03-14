В Мордовии была задержана жительница Нижегородской области, подозреваемая в краже денег

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов была задержана 18-летняя жительница Нижегородской области, которая подозревается в краже денежных средств у своего знакомого.

8 марта 18-летняя жительница Нижегородской области, находясь в селе Большие Березники, гостила у своего знакомого. В компании пострадавшего и ещё нескольких человек подозреваемая отмечала праздник. Когда все участники застолья уснули, девушка похитила из кармана куртки своего знакомого денежные средства, которые заприметила ещё в самом начале посиделок.

Подозреваемая призналась в содеянном. Украденные деньги девушка вернула в полном объеме.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф