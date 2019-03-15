В Саранске прошел один из этапов ежегодного профориентационного проекта «Город мастеров»

В Саранске прошел городской этап ежегодного профориентационного проекта «Город мастеров».

Указанное мероприятие прошло 14 марта. Участниками рассматриваемого конкурса стали более 100 учеников школ Саранска, Кочкуровского и Лямбирского районов.

Школьники проследовали по профессиональному маршруту шести станций «Города мастеров», где они не только познакомились с представителями различных профессий, но и сами продемонстрировали навыки работы по той или иной специальности.

В номинации «Производственные технологии» победа досталась МОУ «СОШ №30». В номинации «Информационно-сервисный центр» победителями стали представители МОУ «СОШ №33». В номинации «Технологии сферы услуг» победу одержали ученики МОУ «Центр образования «Тавла» и «СОШ №17».

Победители конкурса примут участие в республиканском этапе профориентационного проекта.

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Источник: adm-saransk.ru