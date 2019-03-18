В Лямбирском районе в ДТП с участием грузовика и легковушки пострадала 51-летняя женщина

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого пострадала 51-летняя женщина.

Происшествие произошло вечером 16 марта на 273-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов. По предварительной информации, 61-летний гражданин, который находился за рулем грузовика марки ГАЗ, не уступил дорогу легковому автомобилю марки «Рено», по причине чего транспортные средства столкнулись.

Вследствие столкновения грузовика и легковушки телесные повреждения получила 51-летняя пассажирка иномарки. Женщине медицинская помощь была оказана на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что в Саранске в результате ДТП пострадали четыре человека.

Источник: гибдд.рф