В Саранске 58-летний автомобилист сбил 80-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе

В Саранске 80-летняя пенсионерка попала под колёса автомобиля на пешеходном переходе.

Происшествие произошло 18 марта, в 15:30 на улице Льва Толстого. По предварительной информации, 58-летний мужчина, управлявший автомобилем марки «Лада-Веста», совершая поворот, из-за невнимательности допустил наезд на 80-летнюю пенсионерку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлялась в ГБУЗ РМ «РКБ №4», где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Саранске в ДТП с участием трех автомобилей пострадала 50-летняя женщина.

Источник: гибдд.рф