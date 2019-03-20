В Мордовии был найден труп мужчины, который осенью прошлого года пропал без вести

В Мордовии был найден труп пропавшего без вести мужчины.

В ноябре прошлого года сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о пропаже 49-летнего жителя Рузаевки. Недавно выяснилось, что к исчезновению мужчины причастен его 59-летний знакомый.

В ноябре минувшего года 49-летний гражданин гостил у 59-летнего жителя Рузаевки. Мужчины поссорились из-за малозначительного повода. В процессе выяснения отношений старший участник конфликта несколько раз ударил оппонента ножом в грудь. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался. 59-летний горожанин сбросил труп гостя в подвальное помещение, которое он несколько лет назад самостоятельно вырыл под кухней в своей квартире, расположенной на первом этаже.

В настоящее время 59-летний житель Рузаевки задержан.

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Источник: mordovia.sledcom.ru